Силва – о следующем поединке: «Хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре»

Джин Силва рассказал, с кем хочет встретиться в следующем поединке.

«Диего Лопес – настоящий зверь. Воспользовался моментом, показал класс... Теперь я буду молчать и вести себя сдержанно (смеется).

Но можете быть уверены, наши пути пересекутся раньше, чем вы ожидаете. Сейчас я хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре», – сказал боец полулегкого веса UFC Джин Силва .

Поединок Силвы и Лопеса состоялся 14 сентября в главном событии Noche UFC. Лопес победил техническим нокаутом во втором раунде.

