Силва – о следующем поединке: «Хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре»
Джин Силва рассказал, с кем хочет встретиться в следующем поединке.
«Диего Лопес – настоящий зверь. Воспользовался моментом, показал класс... Теперь я буду молчать и вести себя сдержанно (смеется).
Но можете быть уверены, наши пути пересекутся раньше, чем вы ожидаете. Сейчас я хочу подраться с Яиром Родригесом в декабре», – сказал боец полулегкого веса UFC Джин Силва.
Поединок Силвы и Лопеса состоялся 14 сентября в главном событии Noche UFC. Лопес победил техническим нокаутом во втором раунде.
Силва – о поражении Лопесу: «Бевые ботаники проиграли трижды подряд. И у всех похожие ошибки»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: AgFight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости