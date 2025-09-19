«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном

Крис Юбенк заявил, что Эдди Хирн пытался помешать ему добраться до больницы.

Поединок между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном состоялся в апреле. Интересы Бенна представляет промоутер Эдди Хирн .

«Они сделали все возможное, чтобы уничтожить меня в том бою. Нарушения контракта, штрафы, ограничения на восстановление после взвешивания, саботаж самого взвешивания, предвзятое судейство и комментарии – список можно продолжать бесконечно.

После поединка из-за сильного обезвоживания мне вызвали скорую. Мне нужно было срочно отправиться в больницу. Но эти подонки 20 минут не выпускали нас со стадиона. Просто не открывали ворота и блокировали машину скорой помощи.

Это был вопрос жизни и смерти. Если бы у меня тогда было серьезное повреждение, то эти минуты могли стать решающими», – сказал боксер Крис Юбенк-младший .

Разбитое о голову соперника яйцо и 65 тысяч в Лондоне. Это главное британское противостояние года