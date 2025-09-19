  • Спортс
  • Хирн сообщил, что подаст в суд на Юбенка-младшего: «Мы с отцом посвятили всю жизнь тому, чтобы заслужить репутацию»
0

Хирн сообщил, что подаст в суд на Юбенка-младшего: «Мы с отцом посвятили всю жизнь тому, чтобы заслужить репутацию»

Эдди Хирн сообщил, что подаст в суд на Криса Юбенка-младшего.

Ранее Крис Юбенк-младший заявил, что Эдди Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Конором Бенном: «Эти подонки 20 минут не выпускали нас со стадиона. Просто не открывали ворота и блокировали машину скорой помощи».

«Я не мог поверить своим ушам. Мы с отцом посвятили всю жизнь тому, чтобы заслужить репутацию в этом спорте, а Крис позволяет себе придумывать ложь о нашей компании», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Разбитое о голову соперника яйцо и 65 тысяч в Лондоне. Это главное британское противостояние года

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Boxing Kingdom
