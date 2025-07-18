Пико – Евлоеву: «Разочарован, что ты снялся с боя. Но для нас есть место на турнире в Чикаго»

Аарон Пико отреагировал на отмену поединка с Мовсаром Евлоевым.

«Скажу прямо: я разочарован, что ты снялся с боя. Понимаю, что в жизни всякое случается, и искренне надеюсь, что с тобой все в порядке и ты быстро поправишься.

Но мои сборы стоят недешево. Я готов выйти в клетку и устроить шоу как можно скорее. Насколько я знаю, для нас есть место на турнире в Чикаго. Увидимся там, Мовсар . За больничные продвижений не дают», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Аарон Пико .

Турнир UFC 319 состоится в ночь на 17 августа в Чикаго, штат Иллинойс. Его возглавит титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым .

Мовсар Евлоев снялся с поединка против Аарона Пико на UFC Abu Dhabi