Менеджер Анкалаева – о переходе в тяжелый вес: «Магомед – хозяин своего тела. Намерение есть»

Менеджер Магомеда Анкалаева высказался о возможном переходе в тяжелый вес.

«Магомед – хозяин своего тела. Если он сейчас себя так чувствует, то ему виднее. Намерение есть, потому нет ничего невыполнимого здесь.

Если мы посмотрим на топ‑15 полутяжелого веса, то там всего один‑два соперника остались, которых он не побил – Иржи Прохазка и Джамал Хилл. И то Хилл уже сколько поражений получил? Джамал уже давно выбыл из этой титульной гонки», – сказал менеджер Магомеда Анкалаева Ризван Магомедов.

5 октября Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.

Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»