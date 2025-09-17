Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»
Шакур Стивенсон отметил роль Турки Аль эш-Шейха в современном боксе.
«Не думаю, что когда-либо был на таком масштабном боксерском поединке в США.
Не вижу в этом больших заслуг Даны Уайта. Турки Аль эш-Шейх – тот парень, который устроил все эти бои. Он меняет бокс. Отдайте ему должное», – сказал чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Ранее Турки Аль эш-Шейх заявил, что бой Канело и Теренса Кроуфорда стал самым просматриваемым в истории профессионального бокса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
