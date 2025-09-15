Канело – в соцсетях: «В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком. Да здравствует Мексика, ублюдки!»
«Горжусь своими достижениями. В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком.
Очень благодарен своей команде за все жертвы, на которые они пошли ради меня за эти годы.
Я уже победил, потому что рядом со мной семья и миллионы поклонников, которые никогда не переставали меня поддерживать.
Да здравствует Мексика, ублюдки!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Напомним, Канело проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) и лишился титула абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
За счет чего Кроуфорд разобрал Канело?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Канело
