Канело – в соцсетях: «В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком. Да здравствует Мексика, ублюдки!»

«Горжусь своими достижениями. В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком.

Очень благодарен своей команде за все жертвы, на которые они пошли ради меня за эти годы.

Я уже победил, потому что рядом со мной семья и миллионы поклонников, которые никогда не переставали меня поддерживать.

Да здравствует Мексика, ублюдки!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, Канело проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) и лишился титула абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Канело
logoбокс
Канело - Кроуфорд
logoСауль Альварес
