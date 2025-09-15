Президент WBC Сулейман – о победе Кроуфорда над Канело: «Теренс показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой»
Маурисио Сулейман уверен, что Кроуфорд провел лучший бой в карьере против Канело.
«Кроуфорд показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой. Пожалуйста, позвольте ему насладиться моментом, отдохнуть заслуженно с семьей, а затем подумать о будущем», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Напомним, Теренс Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.
За счет чего Кроуфорд разобрал Канело?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
