Президент WBC Сулейман – о победе Кроуфорда над Канело: «Теренс показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой»

Маурисио Сулейман уверен, что Кроуфорд провел лучший бой в карьере против Канело.

«Кроуфорд показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой. Пожалуйста, позвольте ему насладиться моментом, отдохнуть заслуженно с семьей, а затем подумать о будущем», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман .

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.

