1

Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен

Энтони Эрнандес снялся с главного боя турнира UFC в Ванкувере.

Эрнандес получил травму. Вместо него с Ренье де Риддером подерется 29-летний Брендан Аллен.

UFC Fight Night 262 в Ванкувере пройдёт в ночь на 19 октября. Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей, он идет на серии из четырех побед. 

Брендан Аллен победил Марвина Веттори единогласным решением судей на UFC 318 в июле.

Нокаут-воскрешение из UFC: боец схватился за живот, но бац – вырубил летевшего на него соперника

