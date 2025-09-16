Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
Энтони Эрнандес снялся с главного боя турнира UFC в Ванкувере.
Эрнандес получил травму. Вместо него с Ренье де Риддером подерется 29-летний Брендан Аллен.
UFC Fight Night 262 в Ванкувере пройдёт в ночь на 19 октября. Де Риддер в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Роберта Уиттакера раздельным решением судей, он идет на серии из четырех побед.
Брендан Аллен победил Марвина Веттори единогласным решением судей на UFC 318 в июле.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
