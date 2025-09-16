Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»
Чейл Соннен неправильно написал фамилию Нассурдина Имавова, а тот пошутил.
Экс-боец UFC Чейл Соннен написал: «Иманов только что стал претендентом №1».
Нассурдин Имавов ответил Соннену: «Может быть, но сначала Иманову надо пройти меня».
Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Ранее Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера.
Исраэль Адесанья: «Имавов сможет победить Чимаева, если сможет противостоять борьбе»
