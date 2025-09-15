Машьянов – о смерти Хаттона: «Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Жалко человека. Не особо правильный образ жизни вел»
Тренер Бивола отреагировал на смерть Рикки Хаттона.
«Он мне запомнился боями с Константином Цзю и Мэнни Пакьяо. Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Только Пакьяо смог его раскусить, а Костя пошел на поводу.
А так жалко человека. Встречался несколько раз с Хаттоном за последние пять лет. Вид у него был не очень здоровый. Весил он далеко за 80 кг. Не особо правильный образ жизни вел», – сказал тренер Геннадий Машьянов.
Напомним, экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался вчера в возрасте 46 лет.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
