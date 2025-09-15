Машьянов – о возможном поединке Бивола с Кроуфордом: «Это возможно. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Канело»
Геннадий Машьянов не исключает поединок Дмитрия Бивола с Теренсом Кроуфордом.
«Бой с Бивола с Кроуфордом? Это возможно. Но все зависит не от Бивола или Кроуфорда, а от людей, организующих бои. Если захотят – организуют. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Саулем Альваресом», – сказал тренер Бивола Геннадий Машьянов.
Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
