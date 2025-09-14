  • Спортс
  • Пакьяо – о смерти Хаттона: «Всегда буду чтить его память и спортивное мастерство. Рикки храбро сражался не только на ринге, но и на жизненном пути»
Пакьяо – о смерти Хаттона: «Всегда буду чтить его память и спортивное мастерство. Рикки храбро сражался не только на ринге, но и на жизненном пути»

Мэнни Пакьяо отреагировал на смерть Рикки Хаттона.

«Мне глубоко грустно слышать об уходе Рикки Хаттона. Он был не только великим бойцом, но также смелым и добрым человеком в жизни.

Мы разделили незабываемые моменты в истории бокса. И я всегда буду чтить его память и спортивное мастерство. Рикки храбро сражался не только на ринге, но и на своем жизненном пути. Он действительно хорошо дрался, и мы все счастливы быть частью его замечательного путешествия.

Мои молитвы и глубокие соболезнования семье Хаттона и всем его близким. Пусть Господь даст вам сил и утешения в это трудное время. Пусть земля ему будет пухом», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер сегодня на 47-м году жизни.

Пакьяо и Хаттон дрались за титул чемпиона мира по версиям The Ring и IBO в 2009-м. Мэнни победил нокаутом во втором раунде.

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс

