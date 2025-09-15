Турки Аль эш-Шейх – после победы Кроуфорда над Канело: «Может ли Давид Бенавидес спуститься во второй средний вес?»
Турки Аль эш-Шейх намекнул на идею боя Кроуфорд – Бенавидес.
«Может ли Давид Бенавидес спуститься во второй средний вес?» – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, вчера Теренс Кроуфорд победил Канело в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Давид Бенавидес с 2024-го выступает в полутяжелой категории, ранее он дрался во втором среднем весе.
За счет чего Кроуфорд разобрал Канело?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
