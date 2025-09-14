Теренс Кроуфорд исключил возвращение в первый средний вес
Кроуфорд не хочет возвращаться в первый средний вес.
- Ты бы рассмотрел вариант с возвращением в первый средний вес, чтобы подраться с Джароном Эннисом?
– Нет. Больше я туда не спущусь, – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Эннис владеет титулами IBF, WBA и The Ring в полусреднем весе.
В августе 2024-го Кроуфорд победил Исраила Мадримова в поединке, который прошел в первом среднем весе. Минувшей ночью Теренс победил Канело во втором среднем весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
