Искуственный интеллект журнала The Ring посчитал ничью в поединке Канело – Кроуфорд

Искусственный интеллект не выявил победителя в поединке Канело – Кроуфорд.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал вердикт боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, который вынес искусственный интеллект. Компьютер посчитал ничью 114-114.

Напомним, бой закончился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды).

«Теперь я лицо бокса». Кроуфорд сверг Канело

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
Канело - Кроуфорд
logoСауль Альварес
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
