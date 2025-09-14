Искуственный интеллект журнала The Ring посчитал ничью в поединке Канело – Кроуфорд
Искусственный интеллект не выявил победителя в поединке Канело – Кроуфорд.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал вердикт боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, который вынес искусственный интеллект. Компьютер посчитал ничью 114-114.
Напомним, бой закончился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
