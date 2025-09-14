Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и другие звезды посетили бой Канело – Кроуфорд

Этой ночью в Лас-Вегасе проходит большой боксерский турнир, в главном событии которого Канело и Теренс Кроуфорд подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Мероприятие посетили многие мировые звезды, в числе которых Чарли Шин, София Вергара, Шарлиз Терон, Майкл Джей Фокс, Маколей Калкин, Майк Тайсон, Джейсон Стэйтем, Мистер Бист, Марк Уолберг и другие.

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш победил Варгаса, Богачук проиграл Адамсу

