Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и другие звезды посетили бой Канело – Кроуфорд
Этой ночью в Лас-Вегасе проходит большой боксерский турнир, в главном событии которого Канело и Теренс Кроуфорд подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Мероприятие посетили многие мировые звезды, в числе которых Чарли Шин, София Вергара, Шарлиз Терон, Майкл Джей Фокс, Маколей Калкин, Майк Тайсон, Джейсон Стэйтем, Мистер Бист, Марк Уолберг и другие.
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш победил Варгаса, Богачук проиграл Адамсу
Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости