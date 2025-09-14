Фото
8

Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и другие звезды посетили бой Канело – Кроуфорд

Этой ночью в Лас-Вегасе проходит большой боксерский турнир, в главном событии которого Канело и Теренс Кроуфорд подерутся за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Мероприятие посетили многие мировые звезды, в числе которых Чарли Шин, София Вергара, Шарлиз Терон, Майкл Джей Фокс, Маколей Калкин, Майк Тайсон, Джейсон Стэйтем, Мистер Бист, Марк Уолберг и другие.

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш победил Варгаса, Богачук проиграл Адамсу

Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoСауль Альварес
Канело - Кроуфорд
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Хрюнов: «Хочу, чтобы Канело проиграл Кроуфорду. Не нравится мне рыжий»
7вчера, 18:20
Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»
4вчера, 15:40
Канело – букмекерский фаворит в бою против Кроуфорда. У Теренса ни одного поражения в профессиональной карьере
6вчера, 14:47
Главные новости
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш победил Варгаса, Богачук проиграл Адамсу
8042 минуты назадLive
Noche UFC Fight Night 259: Лопес нокаутировал Силву, Фонт проиграл Мартинесу и другие бои
47сегодня, 02:00
Владимир Хрюнов: «Хочу, чтобы Канело проиграл Кроуфорду. Не нравится мне рыжий»
7вчера, 18:20
Лопес – о Силве: «Он пытается залезть ко мне в голову, но ничего не выйдет. Знаю, что у меня припасено больше трюков»
3вчера, 17:25
Илия Топурия: «Меня раздражает, что боксеры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть попробуют выйти в клетку»
20вчера, 16:40
Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»
4вчера, 15:40
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
6вчера, 15:30
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
5вчера, 14:25
Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни
10вчера, 13:55
Арман Царукян и Бенсон Хендерсон проведут схватку по грэпплингу на ACB JJ 18
1вчера, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22