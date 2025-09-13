Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»

Боб Арум высказался о предстоящем бое Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

«Бой хороший, но правда в том, что Теренсу предстоит выйти против совершенно другого Канело . Против тени того, кем он когда-то был. Сказать, что он выглядел посредственно в своем последнем бою – это не сказать ничего. Канело точно уже не тот.

Если Кроуфорд его победит, а сам поединок не будет близким, думаю, что Канело повесит перчатки на гвоздь. Денег у него более чем достаточно. Но все будет зависеть от того, как именно он проиграет. Если бой окажется равным – он, скорее всего, еще задержится ради саудовских миллионов.

Но если Кроуфорд победит уверенно, то Канело закончит карьеру. Просто потому, что ему уже некуда будет идти. Саудиты точно не будут гореть желанием платить ему за скучный бой с каким-то второсортным соперником», – сказал промоутер Боб Арум .

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Кроуфорд сожрет Канело?

