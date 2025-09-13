0

Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»

Боб Арум высказался о предстоящем бое Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

«Бой хороший, но правда в том, что Теренсу предстоит выйти против совершенно другого Канело. Против тени того, кем он когда-то был. Сказать, что он выглядел посредственно в своем последнем бою – это не сказать ничего. Канело точно уже не тот.

Если Кроуфорд его победит, а сам поединок не будет близким, думаю, что Канело повесит перчатки на гвоздь. Денег у него более чем достаточно. Но все будет зависеть от того, как именно он проиграет. Если бой окажется равным – он, скорее всего, еще задержится ради саудовских миллионов.

Но если Кроуфорд победит уверенно, то Канело закончит карьеру. Просто потому, что ему уже некуда будет идти. Саудиты точно не будут гореть желанием платить ему за скучный бой с каким-то второсортным соперником», – сказал промоутер Боб Арум.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Кроуфорд сожрет Канело?

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Кто победит в бою Канело – Кроуфорд?1711 голосов
Сауль АльваресСауль Альварес
Теренс КроуфордТеренс Кроуфорд
НичьяДана Уайт
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
Канело - Кроуфорд
logoБоб Арум
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
5сегодня, 14:25
Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»
4сегодня, 10:35
Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»
1011 сентября, 16:10
Главные новости
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Джин Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
1сегодня, 15:10
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
16сегодня, 15:00
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
3сегодня, 14:50
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
5сегодня, 14:25
Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни
5сегодня, 13:55
Арман Царукян и Бенсон Хендерсон проведут схватку по грэпплингу на ACB JJ 18
1сегодня, 13:30
Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов»
13сегодня, 12:30
Хабиб – об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»
19сегодня, 11:40
Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»
4сегодня, 10:35
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
10сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22