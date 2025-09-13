Владимир Хрюнов: «Хочу, чтобы Канело проиграл Кроуфорду. Не нравится мне рыжий»

Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

«Трудно, конечно, дать объективный прогноз, потому что мне рыжий не нравится. Я хочу, чтобы Канело проиграл. Плюс я считаю, что Кроуфорд обязан совершить спортивный подвиг. Как боксер он действительно лучше. Болеть буду за Кроуфорда.

Если взять героев прошлого, таких как Оскар Де Ла Хойя , например. Они были абсолютными героями: выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира - и жили очень напряженной жизнью. А Канело практически сразу начал профессиональную карьеру, не имея любительских боев.

И аудитория его просто сформирована на том, что в Мексике не за кого болеть. Если все сложится хорошо, то рисунок боя сложится в пользу Кроуфорда. Я жду нечто похожее, что мы видели в бою Канело против Дмитрия Бивола », – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

