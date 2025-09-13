0

Владимир Хрюнов: «Хочу, чтобы Канело проиграл Кроуфорду. Не нравится мне рыжий»

Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

«Трудно, конечно, дать объективный прогноз, потому что мне рыжий не нравится. Я хочу, чтобы Канело проиграл. Плюс я считаю, что Кроуфорд обязан совершить спортивный подвиг. Как боксер он действительно лучше. Болеть буду за Кроуфорда.

Если взять героев прошлого, таких как Оскар Де Ла Хойя, например. Они были абсолютными героями: выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира - и жили очень напряженной жизнью. А Канело практически сразу начал профессиональную карьеру, не имея любительских боев.

И аудитория его просто сформирована на том, что в Мексике не за кого болеть. Если все сложится хорошо, то рисунок боя сложится в пользу Кроуфорда. Я жду нечто похожее, что мы видели в бою Канело против Дмитрия Бивола», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Кроуфорд сожрет Канело?

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoСауль Альварес
logoВладимир Хрюнов
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
Канело - Кроуфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»
3сегодня, 15:40
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
5сегодня, 14:25
Райан Гарсия: «Обожаю стиль Кроуфорда, он настоящий зверь. Но Канело все равно победит»
4сегодня, 10:35
Главные новости
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Джин Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
143 минуты назад
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
2248 минут назад
Лопес – о Силве: «Он пытается залезть ко мне в голову, но ничего не выйдет. Знаю, что у меня припасено больше трюков»
2сегодня, 17:25
Илия Топурия: «Меня раздражает, что боксеры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть попробуют выйти в клетку»
13сегодня, 16:40
Боб Арум: «Канело уже не тот. Если он проиграет Кроуфорду, то повесит перчатки на гвоздь»
3сегодня, 15:40
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
4сегодня, 15:30
Александр Усик: «Канело сильнее физически. Но Кроуфорд – умный боксер, умеющий работать в двух стойках»
5сегодня, 14:25
Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни
8сегодня, 13:55
Арман Царукян и Бенсон Хендерсон проведут схватку по грэпплингу на ACB JJ 18
1сегодня, 13:30
Конор Макгрегор: «Я точно подерусь на турнире в Белом доме. Это мое событие, без вариантов»
15сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22