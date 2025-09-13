Канело – букмекерский фаворит в бою против Кроуфорда. У Теренса ни одного поражения в профессиональной карьере

Сауль Альварес (63-2-2) – фаворит в бою с Теренсом Кроуфордом (41-0).

Победа мексиканца оценивается коэффициентом 1.68. На Кроуфорда можно поставить за 2.40, на ничью – за 15.00.

Букмекеры считают, что боксеры проведут полный бой – 1.31. Если кто-то победит досрочно, сыграет коэффициент 3.25.

Альварес лишь трижды в карьере котировался андердогом – против Флойда Мейвезера и в двух боях с Геннадием Головкиным.

Альварес и Кроуфорд подерутся в ночь на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе (США).

Букмекеры засомневались в Канело: неужели есть 40% на поражение?