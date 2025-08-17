Уайт – о шансах Джонса возглавить кард турнира в Белом доме: «Один к миллиарду, простите»

Дана Уайт оценил шансы Джона Джонса возглавить турнир UFC в Белом доме.

«Я могу сказать, что шансы где-то один к миллиарду. Простите», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 319.

В начале августа Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC и заявил , что заинтересован в проведении поединка на территории Белого дома.

Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби»

«Я доверяю Конору. К Джонсу отношусь скептически». Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме