Уайт – о шансах Джонса возглавить кард турнира в Белом доме: «Один к миллиарду, простите»
Дана Уайт оценил шансы Джона Джонса возглавить турнир UFC в Белом доме.
«Я могу сказать, что шансы где-то один к миллиарду. Простите», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 319.
В начале августа Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC и заявил, что заинтересован в проведении поединка на территории Белого дома.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
