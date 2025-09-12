«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым

Александр Шлеменко высказался о втором поединке с Владиславом Ковалевым.

«Это не то чтобы статус. Реванш – это же для самого себя. Я всем постоянно говорю, что в поражениях нужно винить только себя. Тогда ты сможешь найти причину. Мне приятно, что получается этому соответствовать. Я разобрался, разобрал тот бой. Начал понимать, что пошло не так.

А после этого вернулся и выиграл в Омске. Сделал коррективы, работу над ошибками. И очень хочется попасть в эту же ситуацию, с тем же самым бойцом. Потому что только с ним ты можешь понять, действительно ли тогда ты оказался прав.

В первую очередь, реванш – для самого себя. Мне никому и ничего не хочется доказывать. Только самому себе. Хочется разобраться, что я был прав», – сказал боец ММА Александр Шлеменко .

Первый бой между Ковалевым и Шлеменко возглавил турнир RCC 22 31 мая на УГМК-Арене в Екатеринбурге. Ковалев победил раздельным решением судей. Реванш состоится 12 сентября.

