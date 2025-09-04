  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ислам Махачев: «Как только посмотрел первый турнир UFC в США за кулисами, сказал, что не хочу выступать в России»
7

Ислам Махачев: «Как только посмотрел первый турнир UFC в США за кулисами, сказал, что не хочу выступать в России»

Ислам Махачев рассказал, когда захотел драться в США.

«Как только я полетел в Америку и посмотрел первый турнир UFC за кулисами, увидев масштаб, я поговорил с Али Абдель-Азизом и сказал, что не хочу выступать в России. Попросил подписать меня в UFC.

Шаг за шагом менялся: когда-то хотел стать мастером спорта по боевому самбо, потом выиграть чемпионат России, потом – стать чемпионом мира. Уже тогда знали, что я могу подписаться в большие организации, и не стоит задерживаться в России, надо попробовать свои силы в Америке», – сказал боец UFC Ислам Махачев.

Махачев подерется с Джеком Деллой Маддаленой в ночь на 16 ноября на UFC 322 за пояс в полусреднем весе. 

Ислам Махачев: «Дана Уайт теряет мотивацию, столько времени на пике. Знаю, что он уже ищет людей, которые станут ему заменой»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Удар»
logoАли Абдель-Азиз
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Сен-Дени назвал Пантожу лучшим бойцом в UFC на данный момент, Махачева – сильнейшим легковесом в истории
23 сентября, 17:33
Али Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Чимаева не состоится. Хамзат слишком большой»
4028 августа, 11:40
Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке
511 июля, 17:00
Главные новости
Илон Маск: «Никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор»
7вчера, 18:10
Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре 22 ноября (Red Corner MMA)
13вчера, 17:51
«Настало время для перемен». Конор Макгрегор будет баллотироваться в президенты Ирландии
33вчера, 17:25
Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»
3вчера, 16:34
Уайлдер – о возможном завершении карьеры: «Сейчас я только поймал ритм. Могу драться еще 10 лет»
6вчера, 15:26
Бо Никал подерется 15 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке против Родольфо Виейры (ESPN)
3вчера, 13:52
Шара Буллет: «Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идет на вашу землю»
1вчера, 13:30
Фрэнк Уоррен: «Дюбуа приехал на бой с Усиком за полтора часа до начала – этого было недостаточно»
6вчера, 12:29
Уайлдер – Нганну: «Фрэнсис, погнали. Твоя сила против моей»
11вчера, 12:24
Алекс Волкановски: «Бой мечты – против Конора. Ты получаешь особый статус, просто выйдя с ним в клетку»
11вчера, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22