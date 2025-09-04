Ислам Махачев: «Как только посмотрел первый турнир UFC в США за кулисами, сказал, что не хочу выступать в России»

Ислам Махачев рассказал, когда захотел драться в США.

«Как только я полетел в Америку и посмотрел первый турнир UFC за кулисами, увидев масштаб, я поговорил с Али Абдель-Азизом и сказал, что не хочу выступать в России. Попросил подписать меня в UFC.

Шаг за шагом менялся: когда-то хотел стать мастером спорта по боевому самбо, потом выиграть чемпионат России, потом – стать чемпионом мира. Уже тогда знали, что я могу подписаться в большие организации, и не стоит задерживаться в России, надо попробовать свои силы в Америке», – сказал боец UFC Ислам Махачев.

Махачев подерется с Джеком Деллой Маддаленой в ночь на 16 ноября на UFC 322 за пояс в полусреднем весе.

Ислам Махачев: «Дана Уайт теряет мотивацию, столько времени на пике. Знаю, что он уже ищет людей, которые станут ему заменой»