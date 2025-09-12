0

Бой между Газиевым и Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре (Марсель Дорфф)

Бой между Шамилем Газиевым и Сергеем Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре.

Ивент серии UFC Fight Night состоится 22 ноября. Об этом сообщает журналист Марсель Дорфф.

Шамиль Газиев (14-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Томаса Питерсена нокаутом в первом раунде.

Сергей Спивак (17-6) в июне проиграл Вальдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей.

UFC в ноябре проведет дебютный турнир в Катаре

Арман Царукян может провести следующий бой 22 ноября

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Марселя Дорффа
logoMMA
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
logoСергей Спивак
logoUFC Fight Night
logoШамиль Газиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321
185 сентября, 15:45Видео
«UFC пока не нужны бойцы из России». Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL
3827 августа, 18:15
«Далее восстановление». Павлович перенес операцию после победы над Кортесом-Акостой
527 августа, 08:10Фото
Главные новости
Перейра – о реванше с Анкалаевым: «Это будет тяжелый бой. Мы оба хотим победить»
331 минуту назад
RCC 23: Шлеменко против Ковалева, Климов – Садыгов и другие бои
сегодня, 07:45
«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым
2сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:10
Алекс Перейра: «После поражения в реванше Анкалаев больше не будет драться за титул»
22вчера, 18:39
Топурия ответил, не хочет ли баллотироваться в президенты Испании: «Если людям это будет нужно»
12вчера, 17:22
Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»
10вчера, 16:10
Рой Джонс: «Канело не потерял способность к нокаутам – он ее никогда и не имел»
8вчера, 15:44
Сидни Суини в роли боксерши Кристин Мартин в трейлере спортивной драмы «Кристи»
вчера, 15:15Кино
Келвин Гастелум: «У де Риддера лучшие шансы на бой с Чимаевым»
3вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22