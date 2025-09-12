Бой между Газиевым и Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре (Марсель Дорфф)
Бой между Шамилем Газиевым и Сергеем Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре.
Ивент серии UFC Fight Night состоится 22 ноября. Об этом сообщает журналист Марсель Дорфф.
Шамиль Газиев (14-1) в последний раз дрался в феврале, когда победил Томаса Питерсена нокаутом в первом раунде.
Сергей Спивак (17-6) в июне проиграл Вальдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей.
UFC в ноябре проведет дебютный турнир в Катаре
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Марселя Дорффа
