Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321

Том Аспиналл и Сирил Ган провели первую дуэль взглядов перед UFC 321.
Поединок за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе возглавит турнир, который пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Том Аспиналл (15-3) в последний раз дрался в июле-2024, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.
Сирил Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре-2024, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.
Отец Тома Аспиналла: «По сравнению с боксерами, Том зарабатывает недостаточно. Хотя он один из лучших»
Павлович не будет страховать бой Аспиналла и Гана: «Для себя решил, что бойцом на замену больше быть не хочу. Пашешь всю подготовку, а выплеска энергии нет»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
