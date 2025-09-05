Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321

Том Аспиналл и Сирил Ган провели первую дуэль взглядов перед UFC 321.

Поединок за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе возглавит турнир, который пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Том Аспиналл (15-3) в последний раз дрался в июле-2024, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Сирил Ган (13-2) в последний раз дрался в декабре-2024, когда победил Александра Волкова раздельным решением судей.

