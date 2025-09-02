Арман Царукян может провести следующий бой 22 ноября
Арман Царукян может подраться на турнире UFC в Катаре 22 ноября.
Соперник Армана Царукяна пока неизвестен, контракт на бой еще не подписан.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Али Абдель-Азиз: «Похоже, Арман будет драться с Хукером, а Гейджи – с Топурией»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: REDFURYMMA
