Арман Царукян может провести следующий бой 22 ноября

Арман Царукян может подраться на турнире UFC в Катаре 22 ноября.

Соперник Армана Царукяна пока неизвестен, контракт на бой еще не подписан.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Али Абдель-Азиз: «Похоже, Арман будет драться с Хукером, а Гейджи – с Топурией»