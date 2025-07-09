UFC в ноябре проведет дебютный турнир в Катаре.

Ивент серии UFC Fight Night состоится 22 ноября. Кард турнира будет объявлен позже.

«Долгое время мы проводили турниры в Абу-Даби, а теперь мы начинаем расширяться. Турнир в Катаре – это то, над чем мы работали несколько лет. Наконец-то удалось все уладить», – сказал президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

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