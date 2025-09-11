Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»

Тренер Канело уверен, что Альварес нокаутирует Кроуфорда.

«Он все еще силен, и в субботу покажет это нокаутом. Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру», – сказал тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо.

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

