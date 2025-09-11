Тренер Альвареса – о бое с Кроуфордом: «Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру»
Тренер Канело уверен, что Альварес нокаутирует Кроуфорда.
«Он все еще силен, и в субботу покажет это нокаутом. Это будет лучший Канело, которого мы видели за его 20-летнюю карьеру», – сказал тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо.
Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
Рой Джонс: «Канело не потерял способность к нокаутам – он ее никогда и не имел»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
