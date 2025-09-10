Рой Джонс – о поединке Канело и Кроуфорда: «У Теренса есть три способа выиграть бой, но у Канело только один, чтобы проиграть»

Рой Джонс не смог назвать фаворита боя Канело – Кроуфорд.

«Услышав об этом поединке, мне сразу понравилась эта идея. Здорово, когда есть время на подготовку. Канело – великий панчер. Этого у него не отнять. Если Теренс выдержит натиск, в чем я не сомневаюсь, то нас ждет отличный бой.

Думаю, что у Кроуфорда есть три способа выиграть поединок, но у Канело только один, чтобы проиграть. Это мое мнение.

Кто победит? Мне нравятся оба парня. Учитывая их уровень, нельзя сбрасывать со счетов ни того, ни другого», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Напомним, бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

