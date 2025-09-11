Рой Джонс: «Канело не потерял способность к нокаутам – он ее никогда и не имел»

Рой Джонс усомнился в силе удара Сауля Альвареса.

«Кого он нокаутировал из тех, кто ранее не проигрывал нокаутом? Когда мы видели его супер-удар? Никогда. Канело не потерял способность к нокаутам – он ее никогда и не имел.

Его сила удара по корпусу никуда не делась. Но он никогда не был супермощным боксером в отношении ударов по голове», – сказал экс-чемпион мира Рой Джонс.

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

