«Семь? О, Господи!» Канело удивился, узнав, сколько у Кроуфорда детей

Сауль Альварес не знал, что у Теренса Кроуфорда семь детей.

Канело и Кроуфорд провели совместное интервью с журналистом Пирсом Моргана, в ходе которого был задан вопрос о детях.

Альварес сказал, что у него трое детей. Кроуфорд ответил, что у него их семь.

Сауль удивился: «Семь? О, Господи!»

Теренс добавил: «Закончили ли мы? Не знаю. Если Бог благословит, то...»

Напомним, бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе

