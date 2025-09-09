«Семь? О, Господи!» Канело удивился, узнав, сколько у Кроуфорда детей
Сауль Альварес не знал, что у Теренса Кроуфорда семь детей.
Канело и Кроуфорд провели совместное интервью с журналистом Пирсом Моргана, в ходе которого был задан вопрос о детях.
Альварес сказал, что у него трое детей. Кроуфорд ответил, что у него их семь.
Сауль удивился: «Семь? О, Господи!»
Теренс добавил: «Закончили ли мы? Не знаю. Если Бог благословит, то...»
Напомним, бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
Уайт – о поединке Канело и Кроуфорда: «По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости