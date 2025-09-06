  • Спортс
  • Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»
Митчелл предложил Топурии провести дебаты о форме Земли: «Бог сказал, что она плоская. Он сам ее такой сделал»

Брайс Митчелл предложил Илии Топурии провести дебаты о форме Земли.

«Топурия называет меня идиотом из-за того, что я верю в плоскую Землю. Но Бог сказал, что Земля плоская – он сам ее такой сделал. Так что ты не со мной споришь, Илия. Ты споришь с Богом. Прочитай первую страницу Библии, дурак. Там об этом сказано целых девять раз.

Ты называешь себя христианином, но веришь NASA и школьным небылицам, а не слову Божьему. Почему? Если ты действительно читал Библию, то давай проведем дебаты насчет формы Земли. Только не надо приводить аргументы NASA и прочую чепуху», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Брайс Митчелл.

Топурия и Митчелл встречались в октагоне. Бой состоялся в декабре 2022 года – Топурия победил удушающим приемом во втором раунде.

«Он самый тупой человек в мире». Боец UFC просверливал мошонку дрелью, а теперь получил за слова о Гитлере

Митчелл – об Абу-Даби: «Зашел после душа в раздевалку, а там было шестеро мусульман. Моя нагота их сильно оскорбила – думал, что будет драка»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Брайса Митчелла
logoИлия Топурия
logoUFC
logoMMA
logoБрайс Митчелл
