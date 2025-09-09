Уайт – о поединке Канело и Кроуфорда: «По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно»
Уайт заявил, что касса боя Кроуфорда и Канело вышла на третье место в истории.
«По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе на стадионе «Аллегиант», максимальная вместимость которого 65 тысяч человек.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
