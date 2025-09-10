Карлос Пратес: «Не хочу долго драться. Возьму пояс, проведу реванш с Гэрри, а затем уйду из MMA»

Карлос Пратес заявил, что не планирует длинную карьеру в UFC.

«Я выиграю пояс, потом проведу реванш с Гэрри, а затем уйду из MMA. Не хочу слишком много драться. Просто буду наслаждаться жизнью, делать барбекю и пить пиво. Вот и все... Расслаблюсь. Буду зависать в бассейне. Позабочусь о маме», – сказал боец UFC Карлос Пратес .

Напомним, в апреле Пратес проиграл судейским решением Иэну Гэрри. В ночь на 16 ноября он подерется с Леоном Эдвардсом .

Пратес намерен драться за титул после боя с Эдвардсом: «Выйду и побью его. Если устрою мощное шоу, то в следующем поединке встречусь с чемпионом»

