Шара Буллет: «Я мог победить Пейджа, но тогда не получил бы опыт от поражения»

Шара Булет считает, что мог победить Майкла Пейджа.

«Я мог победить в этом бою, но я бы не получил опыт, который я получил от поражения. Я был бы в космосе от победы. Поражение сильнее закаляет, ловишь дно, чтобы оттолкнуться», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Поединок между Шарой Буллетом и Майклом Пейджем состоялся в феврале. Пейдж победил единогласным решением. После этого в июле Шара победил Марка-Андре Баррио.

Шара Буллет: «Пейдж мне сказал: «Если судьбе будет угодно, встретимся снова». Готов добиться этого реванша»