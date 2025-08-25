Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»

Хабиб Нурмагомедов назвал двух опасных соперников для Махачева, помимо Маддалены.

«Соперники Махачева в полусреднем весе, кроме Маддалены? Вижу Шавката Рахмонова . Он вызывает уважение и опасение. Белал Мухаммад .

Иэна Гэрри я не считаю грозным соперником.

Вероятность боя с Белалом? Я был против этого.

Шавкат доказал своими боями, что он реальная угроза в 77 кг. Шон Брэди – не вижу. Стилистически слишком удобный. Ислам перебьет его в стойке, а бороться он не сможет, у Махачева в ноге останется. Американская школа борьбы... Они не умеют разбаривать ногу, а если он пройдет, то там и останется. Не вижу в Брэди грозного соперника.

Остаются Шавкат, Белал и Маддалена», – считает экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Ожидается, что поединок Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены состоится до конца 2025-го.

Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»

Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»