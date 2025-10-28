Умар Нурмагомедов: «Скоро будут новости. Январь»
Умар Нурмагомедов хочет вернуться в январе.
«Хочу вернуться в клетку как можно скорее. Скоро будут новости. Январь», – написал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой решением судей.
«Я лишь новичок в этой игре». Умар повозился за новый титульный шанс – с Хабибом в углу
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
