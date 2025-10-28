Хабиб – Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут»

Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару в соцсетях.

«Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой решением судей.

Умар Нурмагомедов: «Скоро будут новости. Январь»