Хабиб – Умару: «Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут»
Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару в соцсетях.
«Пусть они говорят, что ты кайфуешь за счет брата. Ты поднимешься позже, но сам. Олды поймут», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
