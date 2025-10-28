  • Спортс
Биспинг предложил организовать реванш Аспиналла и Гана на UFC 323: «Три титульника в одном карде»

Майкл Биспинг сказал, что UFC может включить в турнир UFC 323 три титульных боя.

«Реванш Аспиналла и Гана будет еще масштабнее. Они могут поставить его на конец года. На UFC 323 уже есть Пантожа – Ван и Двалишвили – Ян, можно поставить туда третий титульный бой», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 сорвался в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Сирила.

UFC 323 пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе.

Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
