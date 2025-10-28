Павлович – о бое Волков – Алмейда: «Я бы Алмейде отдал победу»
Сергей Павлович не согласен с результатом боя Волков – Алмейда.
– Я бы Алмейде отдал.
- Также раздельным решением, но Алмейде?
– Да, – сказал боец UFC Сергей Павлович.
На UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков раздельным решением судей победил Жаилтона Алмейду.
В июне-2024 Волков победил Павловича единогласным решением судей.
Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?
