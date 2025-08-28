Карлос Пратес подерется на UFC 322 в Нью-Йорке

Карлос Пратес не подерется на UFC Rio в октябре.

Вместо этого Пратесу готовят бой в Нью-Йорке на UFC 322. Соперник пока неизвестен, ранее сообщалось о возможном бое против экс-чемпиона Леона Эдвардса.

Карлос Пратес нокаутировал Джеффа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда на UFC 319.

Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!