Карлос Пратес подерется на UFC 322 в Нью-Йорке
Карлос Пратес не подерется на UFC Rio в октябре.
Вместо этого Пратесу готовят бой в Нью-Йорке на UFC 322. Соперник пока неизвестен, ранее сообщалось о возможном бое против экс-чемпиона Леона Эдвардса.
Карлос Пратес нокаутировал Джеффа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда на UFC 319.
Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости