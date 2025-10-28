Джон Джонс: «Одно из поражений Аспиналла – соперник провел болевой, и он сразу сдался. Я был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться»

Джон Джонс поставил под сомнение стойкость Тома Аспиналла.

Журналист Джеффри Ву опубликовал часть интервью с Джонсом, записанное летом этого года.

«Мне интересно посмотреть на его бой против Сирила Гана. Одно из поражений Аспиналла произошло, когда он был уже зрелым бойцом и у него был черный пояс. Его перевели в партер, соперник провел болевой на лодыжку, и он даже не пытался защищаться – сразу сдался.

У меня был бой, где меня поймали на рычаг локтя, и я буквально был готов позволить сломать себе руку, прежде чем сдаться. А Том, как только почувствовал давление, сразу же постучал – и это многое говорит мне о нем», – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс .

Том Аспиналл проиграл сабмишеном Стюарту Остину в июне-2015.

Поединок Аспиналла и Сирила Гана признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.

