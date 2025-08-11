Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»

Джон Маккарти считает, что PFL стоит расформировать тяжелый дивизион.

«Тяжелый вес – это гламурный дивизион без таланта. Давайте будем честны, ладно? Зачем он вам вообще нужен? У вас есть возможность развивать наилегчайший дивизион. Вы наконец-то ввели легчайший вес – молодцы, это было умное решение. Там действительно есть много классных и талантливых бойцов.

А тяжеловесов уберите. Избавьтесь от них. Все, что они делают, – это прожигают деньги, но не приносят никакой пользы для промоушена. Тяжелый вес вам не нужен, потому что он ничего вам не дает. А Франсис Нганну вообще не выполняет то, ради чего был подписан», – сказал бывший рефери UFC Джон Маккарти .

Нганну подписал контракт с PFL в мае-2023. За это время он провел лишь один поединок – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в октябре прошлого года.

