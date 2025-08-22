Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»

Фрэнсис Нганну предложил Деонтею Уайлдеру провести поединок.

«Пришло время раз и навсегда поставить точку в этом споре», – написал в социальных сетях боец тяжелого дивизиона PFL Фрэнсис Нганну , опубликовав видео с тренировки.

Нганну в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Ренана Феррейру техническим нокаутом. На его счету два поединка по правилам бокса – в октябре-2023 он проиграл Тайсону Фьюри , а спустя четыре месяца досрочно уступил Энтони Джошуа .

Деонтей Уайлдер в июне выиграл у Тайррелла Энтони Херндона нокаутом в седьмом раунде. К бою он подходил на серии из двух поражений.

