11

Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»

Фрэнсис Нганну предложил Деонтею Уайлдеру провести поединок.

«Пришло время раз и навсегда поставить точку в этом споре», – написал в социальных сетях боец тяжелого дивизиона PFL Фрэнсис Нганну, опубликовав видео с тренировки.

Нганну в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Ренана Феррейру техническим нокаутом. На его счету два поединка по правилам бокса – в октябре-2023 он проиграл Тайсону Фьюри, а спустя четыре месяца досрочно уступил Энтони Джошуа.

Деонтей Уайлдер в июне выиграл у Тайррелла Энтони Херндона нокаутом в седьмом раунде. К бою он подходил на серии из двух поражений.

Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»

Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Фрэнсиса Нганну
logoФрэнсис Нганну
logoДеонтей Уайлдер
logoбокс
PFL
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Усика: «Бой с Уайлдером возможен, но все зависит от обстоятельств»
35 августа, 15:17
Чемпион Glory Рико Верхувен хочет провести три боя с Фрэнсисом Нганну за один вечер – по ММА, кикбоксингу и боксу
78 июля, 13:37
Нганну – на предложение фаната вернуться в UFC и забрать пояс: «Не помню, чтобы терял его. Он все еще лежит в шкафу»
122 июня, 17:09
Главные новости
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
34вчера, 17:25
Ислам Махачев: «Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе – 86,5 кг. Дальше набирать массу планов нет»
7вчера, 17:00
Сульянов – о конфликте с Федерацией бокса России: «Везде можно найти стопку грязного белья, но вопрос в результатах. Мы вернули бокс на главные арены страны»
вчера, 16:15
Сергей Павлович: «После боя с Аспиналлом сделал вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении»
13вчера, 15:40
Байсангур Сусуркаев: «Уверен, что не почувствую Никала. Будет нокаут в первом-втором раунде»
3вчера, 15:10
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
20вчера, 14:45
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
6вчера, 13:30
Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
2вчера, 13:10
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
14вчера, 10:40
Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
4вчера, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14