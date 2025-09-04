Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре 22 ноября (Red Corner MMA)

Арман Царукян проведет бой с Дэном Хукером.

Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в главном бое на турнире в Катаре 22 ноября, сообщил Red Corner MMA.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Хукер (24-12) в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей. В феврале он получил травму руки и перенес операцию.

Хукер – о следующем сопернике: «Мне остается Арман. Это тот бой, который я хочу»