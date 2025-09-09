3

Okko в прямом эфире покажет бой Наойи Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева 14 сентября

Okko получил права на трансляцию боя Иноуэ – Ахмадалиев.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе состоится 14 сентября в Японии и станет главным событием вечера бокса, в рамках которого пройдут еще два титульных боя: Юни Такада – Рюсей Мацумото (поединок за пояс WBA в минимальном весе) и Йошики Такей – Кристиан Медина (бой за титул WBO в легчайшем весе).

Okko эксклюзивно покажет все три поединка. Трансляция на онлайн-платформе начнется в 11:20 по московскому времени.

Решение приобрести права объяснил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа:

«Наойя Иноуэ – один из лучших боксеров современности, атлет с невероятным рекордом и множеством титулов. Его соперник, Муроджон Ахмадалиев, заслужил этот шанс – силен, амбициозен и полон решимости. Мы рады возможности показать этот знаковый боксерский турнир в Okko, доме спорта».

Уордли рассчитывает подраться с Усиком: «Триумф близок, но перед ним меня ждет очень опасный парень»

Уайт – о поединке Канело и Кроуфорда: «По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
