Кудряшов – о поединке Канело и Кроуфорда: «Обоим есть, что терять. Лет пять назад я бы поставил на Сауля, сейчас – на Теренса»

Дмитрий Кудряшов считает Кроуфорда фаворитом поединка с Канело.

«Для всех любителей бокса это поединок номер один. И не только потому, что это два крупнейших имени в боксе на сегодня: техническая составляющая мощь Альвареса и талант Кроуфорда. Не говоря уже о технико-тактических историях. Хотя Теренс будет не в весе, и мы видели, что с набором он не очень-то и справляется. С Исраилом Мадримовым не все получалось, не в своей тарелке был Кроуфорд.



Я проговорил про Кроуфорда, а хотел сказать про Канело. У него некая стагнация, и последние бои он проводит не так ярко. Но все равно мощнее, все равно Альварес может ударить. И опять же огромный опыт больших боев. Поэтому не приходится говорить о том, что Сауль будет пасовать перед Кроуфордом.

Мне кажется, бой будет интересным. Оба будут заряжены, обоим есть, что терять. Хочется посмотреть в прямом эфире. Лет пять назад я бы поставил на Канело, а сейчас – на Кроуфорда. Но буду рад ошибиться», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов .

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

