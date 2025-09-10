Уайт – о разнице в доходах бойцов UFC и боксеров: «У нас деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь»

Дана Уайт объяснил разницу гонораров в UFC и боксе.

«Есть несколько боксеров, которые зарабатывают огромные деньги. В UFC же деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь», – сказал президент UFC Дана Уайт .

