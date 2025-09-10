Дана Уайт: «В 2026-м начну боксерский проект – что-то похожее на серию претендентов. Буду растить звезд»

Дана Уайт анонсировал собственный боксерский проект в 2026 году.

«В 2026 году я начну свое шоу. Это будет что-то похожее на серию претендентов. Лучшие будут драться с лучшими, непобежденные парни – с непобежденными. Мы позаботимся даже о первом поединке вечера, а не только о главном событии.

Я буду растить звезд, устраивать отличные бои, а затем эти парни прокачаются и начнут выступать у Турки Аль эш-Шейха», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Претендентская серия Даны Уайта – регулярные соревнования UFC, созданные в 2017 году для поиска новых талантов в MMA. В них участвовали многие будущие звезды промоушена, в числе которых Алекс Перейра, Бо Никал, Джек Делла Маддалена, Жаилтон Алмейда, Шон О’Мэлли и другие.

Уайт – о разнице в доходах бойцов UFC и боксеров: «У нас деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь»

Каким будет турнир UFC в Белом доме? Организатор – дочь Трампа, взвешивание – у мемориала Линкольна