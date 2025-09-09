2

Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»

Хабибу Нурмагомедову предлагали бой с Флойдом Мейвезером.

«Обсуждался очень финансово выгодный бой с Мейвезером, но Хабиб отказался. Не знаю, были ли разговоры с Флойдом на эту тему, но Хабиб отклонил предложение», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Добавим, что в 2017-м Мейвезер провел боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и победил нокаутом в 10-м раунде. Гонорар Флойда превысил $100 млн.

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hikmat Wehbi Podcast
