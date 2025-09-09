Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»

Хабибу Нурмагомедову предлагали бой с Флойдом Мейвезером.

«Обсуждался очень финансово выгодный бой с Мейвезером , но Хабиб отказался. Не знаю, были ли разговоры с Флойдом на эту тему, но Хабиб отклонил предложение», – сказал тренер Хавьер Мендес .

Добавим, что в 2017-м Мейвезер провел боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и победил нокаутом в 10-м раунде. Гонорар Флойда превысил $100 млн.

