Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»
Хабибу Нурмагомедову предлагали бой с Флойдом Мейвезером.
«Обсуждался очень финансово выгодный бой с Мейвезером, но Хабиб отказался. Не знаю, были ли разговоры с Флойдом на эту тему, но Хабиб отклонил предложение», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Добавим, что в 2017-м Мейвезер провел боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и победил нокаутом в 10-м раунде. Гонорар Флойда превысил $100 млн.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hikmat Wehbi Podcast
